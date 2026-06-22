Andora, grande attesa per l’incontro con Paul Cayard: sarà protagonista di "Porto sotto le stelle"

Grande attesa e curiosità per l'arrivo ad Andora di Paul Cayard, uno degli skipper più importanti nella storia della vela internazionale e protagonista di alcune delle più memorabili campagne di America's Cup, che ha accettato l'invito della rassegna Porto sotto le stelle, in programma venerdì 26 giugno alle ore 21.00, al Porto Turistico di Andora.

La rassegna è organizzata dall'AMA, l’Azienda multiservizi Andora che gestisce l'approdo e dal Comune di Andora. L'Ingresso è libero.



Un ospite d'eccezione del suggestivo salotto sulla banchina centrale del porto, di una serata nel corso della quale Paul Cayard racconterà la sua esperienza ai massimi livelli della vela mondiale, i retroscena delle campagne di Coppa America e le prospettive future di uno sport che guarda con grande interesse all'edizione italiana del 2027.

Ad intervistare Paul Cayard sarà il giornalista Fabio Colivicchi, voce narrante delle più importanti competizioni nazionali ed internazionali su Saily.it e su importanti quotidiani italiani, e collaboratore anche della trasmissione RAI Linea Blu.

Cayard nel 1992 ha scritto una fra le pagine più emozionanti dalla vela in Italia. Skipper e team manager del Moro di Venezia armato da Gardini, si impose nella Louis Vuitton Cup superando in finale i temibili neozelandesi di New Zealand Challenge: la sfida si decise anche nelle aule delle proteste, con il celebre ricorso vinto da Cayard sul bompresso dei "kiwi". Conquistato il diritto a sfidare i detentori, il Moro affrontò in finale gli statunitensi di America³ di Bill Koch a San Diego: pur sconfitto, regalò un secondo confronto entrato nella leggenda, vinto da Cayard per appena tre secondi, uno dei margini più ridotti nella storia della Coppa.

Il presidente De Nicola esprime gratitudine verso il grande velista. "Lo ringrazio per aver accettato il nostro invito con la semplicità dei grandi. Un uomo che ha vinto il giro del mondo, che a sessantasei anni torna campione del mondo, e che trova il tempo di sedersi tra le barche di un porto ligure per raccontarsi al nostro pubblico. È un onore, e dietro c'è il lavoro di tante persone."

La rassegna Portò sotto le stelle, in collaborazione con la FIV, ha ospitato grandi protagonisti della vela internazionale come Mauro Pelaschier, gli olimpionici Caterina Banti e Ruggero Tita, il velista oceanico Giancarlo Pedote, i fratelli Pietro e Gianfranco Sibello, Giorgio Poggi, il velista,giornalista, cartoonist Davide Besana che ha navigato e regatato al fianco dei più grandi, da Sicoury a Peyron, da Paul Cayard a Mauro Pelaschier.

"Paul è una leggenda, ma per noi italiani è qualcosa di più", prosegue De Nicola- "È l'americano che ci ha fatti innamorare della vela. Quando nel '92 portò il Moro di Venezia di Gardini in finale di Coppa America, davanti alla televisione c'eravamo tutti, anche chi una barca non l'aveva mai vista. Ci ha fatto sognare in una lingua che era diventata la nostra. Averlo qui, sulla nostra banchina, alla vigilia di un'America's Cup che per la prima volta sarà italiana, a Napoli, ha un sapore quasi commovente: è come chiudere un cerchio lungo trent'anni.”

Un traguardo raggiunto anche attraverso il sostegno del Comune di Andora e di numerosi sponsor che hanno sostenuto l'organizzazione della serata: OPS Group, Coop Liguria, Rivierauto, Conad Andora,ST&A ecologia e ambiente, Linfa, Macelleria Enzo. La serata è organizzata anche in collaborazione con FIDAPA distretto NORD-OVEST sezione di Albenga.