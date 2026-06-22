Elezioni Savona, progetto lista civica di Orsi e Santi: apertura ai consiglieri del Movimento 5 Stelle

Prosegue il percorso di confronto e costruzione del progetto "Savona Città" di Fabio Orsi e Piero Santi. Nelle prossime settimane sono previsti incontri con gli altri consiglieri comunali di opposizione, in particolare con quelli espressione delle realtà civiche presenti in Consiglio comunale. Tra i temi affrontati anche la volontà di ampliare il progetto coinvolgendo figure ritenute capaci e competenti, al di là delle tradizionali appartenenze politiche.

A spiegare la posizione è il promotore dell'iniziativa, Fabio Orsi.

"Questa settimana - dice Orsi - incontriamo gli altri consiglieri comunali di opposizione, in special modo quelli espressione di gruppi civici, che ci hanno già manifestato grande interesse per l'iniziativa. Tengo però in particolar modo a rendere pubblico e trasparente che chiederò a Manuel Meles ed a Federico Mij, i due consiglieri comunali "pentastellati", di far parte del nostro progetto".

"Mentre altrove - prosegue - secondo le solite logiche trite e ritrite, si parla di "accordi programmatici" con il Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni comunali, noi siamo interessati invece alle persone e alle loro capacità, andando ben oltre i tipici schieramenti di colore che non servono a nulla nell'amministrare una Città col buon senso. Meles e Mij sono due ragazzi eccezionalmente preparati, pieni di entusiasmo, senza preconcetti e che amano Savona. Requisiti che occorrono per offrire una vera alternativa all'attuale amministrazione. A noi, come abbiamo detto a più riprese, interessano la condivisione dei propositi, la competenza, la comunanza dei fini e la fiducia personale".

E conclude: "In questi cinque anni ci siamo trovati d'accordo praticamente su tutto, in particolare su come si governa e non si governa una città, e non vedo perché ipotetiche "appartenenze a logiche romane", forse differenti, debbano tenerci lontani da un progetto che ci auguriamo davvero possa svilupparsi anche con loro e con gli altri colleghi di opposizione, ed aprirsi poi a forze nuove del tessuto civile, commerciale, associativo e imprenditoriale della Città di Savona".