Finalborgo, al Teatro Aycardi parte la stagione di Ensemble MusAntica: omaggio al barocco veneziano

Inizia nel meraviglioso Teatro Aycardi di Finalborgo la stagione dell'Ensemble MusAntica. La grande musica barocca omaggierá i 200 anni di storia della Società Filarmonica di Finalborgo il 27 giugno alle ore 18 nella splendida cornice del Teatro Aycardi con "Concerto italiano" il Barocco Veneziano.

Marco Bortoletti al flauto, Fabio Biale ed Edoardo Berta al violino, Angela Ferrando alla viola, Margherita Abrate al violoncello e William Vivino al clavicembalo porteranno il pubblico in un avvincente viaggio nellla musica barocca veneziana (Numero di posti limitati prenotabili presso il Caffè del Teatro).

Le musiche di Vivaldi, Albinoni e Tessarini rievocheranno le atmosfere di un epoca di grande bellezza artistica. I concerti per archi di Vivaldi, l'opera 10 per flauto e archi, La Stravaganza di Tessarini e il concerto per flauto di Albinoni per un evento dadicato alla meraviglia artistica veneziana.

Gli altri appuntamenti porteranno i MusAntica l'11 luglio alle ore 21 nella Chiesa di San Nicolò a Calice Ligure per la Stagione "Calice Estate"2026, a Boissano il 22 luglio alle ore 21 nella Chiesa di Santa Maria Maddalena, il 13 agosto in Piazza San Pietro per il 60° Festival Teatrale di Borgio Verezzi con Maximilian Nisi in "Rosso Veneziano" Goldoni vs Vivaldi su testo di Mauro Canova, dal 22 al 24 agosto saranno in Francia all'Eglise Saint Didier de Crussol Alboussière per l'edizione 2026 del "Bachstock" Festival.