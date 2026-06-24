A Bardineto il Festival del Libro di Montagna: tre giorni tra autori, natura e cultura alpina

Dal 17 al 19 luglio a Bardineto si terrà il Festival del Libro della Montagna, che per tre giorni trasformerà il paese in un punto di incontro dedicato a scrittori, appassionati e associazioni legate alla cultura alpina.

Gli eventi si svolgeranno tra la Bocciofila e il Palafungo, che per l’occasione ospiteranno la sezione libraria e gli incontri con gli autori. Il programma prevede presentazioni, dialoghi e conferenze con scrittori di letteratura di montagna, rappresentanti del Club Alpino Italiano, speleologi e studiosi del territorio.

Gli appuntamenti spazieranno dalla narrativa alle tematiche ambientali, con approfondimenti su fauna alpina, lupi, biodiversità e trasformazioni del paesaggio. Sono previste anche proiezioni e materiali multimediali, oltre alla partecipazione di divulgatori scientifici e figure legate al territorio, insieme a testimonianze di chi racconta la montagna attraverso esperienze dirette.

Accanto alla parte culturale sarà allestito uno spazio dedicato ai prodotti locali e alle eccellenze bardinetesi, con stand espositivi all’esterno delle strutture. I negozi del paese resteranno aperti per tutta la durata del festival, contribuendo a creare un percorso diffuso tra cultura e comunità. Tra gli interventi è previsto anche quello del Meteorologo Ignorante.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare la montagna non solo come paesaggio, ma come spazio culturale vivo, fatto di storie, conoscenza e identità condivisa.