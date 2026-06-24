Luceto Summer Fest 2026, tre serate tra gli ulivi: torna la festa della birra artigianale al parco P. Frino

Tre serate, un parco immerso nel verde e il profumo degli ulivi a fare da cornice. A Luceto torna la “Summer Fest”, la festa della birra artigianale organizzata come da tradizione dalla C.R.C.S. Luceto nel parco P. Frino, in programma il 26, 27 e 28 giugno con ingresso libero a partire dalle 19.30.

L’evento conferma la sua formula ormai consolidata: degustazioni, cucina sul momento e musica dal vivo in un contesto informale pensato per la convivialità. Protagoniste saranno le birre artigianali, con una selezione di birrifici liguri e proposte che spaziano dalle lager più fresche alle IPA aromatiche, fino a etichette stagionali e speciali.

Accanto ai boccali, un’offerta gastronomica ampia e variegata: panini gourmet, piatti della tradizione, fritti e dolci preparati espressamente per la manifestazione. Un percorso di sapori pensato per accompagnare le degustazioni e valorizzare il carattere popolare della festa.

Non mancherà la musica, con band e artisti che si alterneranno sul palco per tutta la durata della kermesse, contribuendo a creare un’atmosfera continua di intrattenimento e socialità.

La Summer Fest si conferma così un appuntamento estivo capace di richiamare famiglie, gruppi di amici e appassionati del settore, un’occasione per vivere il parco tra natura, buona cucina e musica dal vivo.