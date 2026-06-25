Andora premiata dalla FEE con il marchio Spighe Verdi, assegnato ai comuni che rispettano criteri di gestione sostenibile del territorio

Dopo la Bandiera Blu, Andora conquista un altro importante riconoscimento attribuito dalla FEE (Foundation for Environmental Education). Il Comune ha infatti riconquistato la Spiga Verde, assegnata al termine di un’attenta valutazione delle attività e delle certificazioni ottenute a tutela dell’intero territorio comunale.

Tra gli elementi premiati figurano il recupero degli oliveti, la realizzazione dell’Orto del Muto e dell’Orto Esperienziale di Borgo Castello, la realizzazione della pista ciclabile, la riduzione delle cubature edificabili prevista dal PUC e le iniziative di valorizzazione dell’agricoltura locale attraverso eventi dedicati e del turismo green.

Fra gli interventi particolarmente apprezzati dalla commissione rientrano inoltre quelli di efficientamento energetico delle scuole e degli edifici pubblici, a conferma dell’impegno dell’Amministrazione verso la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità della vita sul territorio. Fra i dati, anche la qualità dell’aria di Andora.

“Un incentivo a continuare a lavorare per ridurre l’impatto sull’ambiente e per la promozione del turismo green e di tutte le eccellenze del territorio, dalla costa all’entroterra, passando per i prodotti della nostra piana agricola” - ha dichiarato il Sindaco Mauro Demichelis che questa mattina ha ritirato il riconoscimento a Roma - Si è avviato un percorso in cui Andora vuole diventare sempre più attrattiva senza perdere la sua identità”.

Il Comune di Andora ha ottenuto, per il secondo anno consecutivo, il prestigioso riconoscimento assegnato dalla FEE Italia e da Confagricoltura, a certificazione dell'impegno nella tutela dei presidi ambientali del territorio.