Pietra, motociclista perde il controllo e investe alcuni passanti: soccorsi mobilitati in Viale Riviera (FOTO)

Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi a Pietra Ligure. Intorno alle 11.30, lungo viale Riviera, all'altezza del distributore Esso, un 35enne che viaggiava a bordo di una moto ha perso il controllo del mezzo, finendo per investire alcuni passanti (un adulto e due ragazzini minorenni) e terminando la propria corsa sul marciapiede, a bordo strada.

Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i militi della Croce Rossa di Loano e della Croce Rossa di Ceriale, insieme all'automedica e ai Vigili del Fuoco. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Tutte le persone coinvolte sono state trasportate per accertamenti in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.