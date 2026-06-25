Rissa sul lungomare di Finalmarina, due minorenni denunciati dalla Polizia Locale

La Polizia Locale di Finale Ligure sta procedendo per il reato di rissa nei confronti di alcuni giovani residenti nella cittadina rivierasca.

I fatti risalgono alle 2 della scorsa notte, quando le pattuglie sono intervenute sul lungomare di Finalmarina per sedare un violento alterco.

In un primo momento gli agenti hanno prestato soccorso a un ragazzo, ancora minorenne, rimasto ferito. Il giovane è riuscito a fornire una sommaria ricostruzione dell'accaduto prima di essere trasferito all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove gli è stata diagnosticata la frattura del setto nasale.

Sono quindi scattate immediatamente le indagini della Polizia Locale finalese, supportate ancora una volta in maniera determinante dal sistema di videosorveglianza cittadino.

In meno di un'ora i presunti responsabili dell'aggressione sono stati identificati, rintracciati nelle vie del centro e accompagnati negli uffici del comando di via Ghiglieri.

Si tratta di due giovani, anch'essi minorenni, nei cui confronti, d'intesa con il pubblico ministero di turno presso il Tribunale per i Minorenni, si profila una denuncia per rissa.

Nel frattempo i familiari del ragazzo ferito hanno formalizzato una denuncia: una circostanza che potrebbe aggravare la posizione dei responsabili per le lesioni riportate dal giovane.