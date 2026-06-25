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Eventi | 25 giugno 2026, 11:55

Borgio Verezzi celebra la Bandiera Blu 2026: appuntamento il 28 giugno al Molo

Dalle 19 la festa organizzata dal Comune e dall'Associazione Bagni Marini

Borgio Verezzi celebra la Bandiera Blu 2026: appuntamento il 28 giugno al Molo

Domenica 28 giugno, dalle ore 19 al Molo di Borgio Verezzi, si terrà la Festa della Bandiera Blu, organizzata dal Comune e dall'Associazione Bagni Marini. 

Il programma prevede il corteo-staffetta dei balneari con la Bandiera Blu, interventi dedicati alla tutela della biodiversità, la recita delle poesie del concorso scolastico "Gocce di mare in versi" e la cerimonia di consegna della Bandiera Blu ai Bagni Marini e al paese. 

La serata si concluderà con un rinfresco offerto dai Bagni Marini. 

Un evento aperto alla cittadinanza per celebrare il prestigioso riconoscimento della qualità ambientale e dei servizi del litorale.

Redazione

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