Borgio Verezzi celebra la Bandiera Blu 2026: appuntamento il 28 giugno al Molo

Domenica 28 giugno, dalle ore 19 al Molo di Borgio Verezzi, si terrà la Festa della Bandiera Blu, organizzata dal Comune e dall'Associazione Bagni Marini.
Il programma prevede il corteo-staffetta dei balneari con la Bandiera Blu, interventi dedicati alla tutela della biodiversità, la recita delle poesie del concorso scolastico "Gocce di mare in versi" e la cerimonia di consegna della Bandiera Blu ai Bagni Marini e al paese.
La serata si concluderà con un rinfresco offerto dai Bagni Marini.
Un evento aperto alla cittadinanza per celebrare il prestigioso riconoscimento della qualità ambientale e dei servizi del litorale.