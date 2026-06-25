"Parole ubikate in mare 2026": Concita De Gregorio ad Albissola Marina per presentare il libro "La cura"

Concita De Gregorio (giornalista e scrittrice, firma storica de “La Repubblica” e ex direttrice de “L’Unità”, ideatrice e conduttrice di programmi per radio e tv tra i quali Cactus, Fuoriroma, Pane quotidiano) scrive un romanzo toccante e lieve, intimo e pieno di umanità. Questo libro racconta come prendersi cura degli altri sia l'unico modo per prendersi cura di sé. Perché anche nella fragilità e nei guasti la vita non smette di incantarci, di rivelarci nuovi mondi. Perché “...siccome il dolore arriva da solo e comunque arriva sempre, non ne serve altro. Al contrario. Serve bellezza, per affrontare tutto questo dolore. Servono leggerezza, un poco di allegria. Il carburante per viaggiare nel buio”

Toccante e lieve, intimo e pieno di umanità, questo libro racconta come prendersi cura degli altri sia l'unico modo per prendersi cura di sé. Perché anche nella fragilità e nei guasti la vita non smette di incantarci, di rivelarci nuovi mondi.

«Alla fine di una lunghissima disciplina di terapia e rigore qualcosa devo aver capito meglio. Forse, azzardo: siccome il dolore arriva da solo e comunque arriva sempre, non ne serve altro. Al contrario. Serve bellezza, per affrontare tutto questo dolore. Servono leggerezza, un poco di allegria. Il carburante per viaggiare nel buio».