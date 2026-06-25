Tragedia in A6, motociclista perde la vita tra Ceva e Millesimo

Tragedia nella serata lungo l’autostrada A6, al chilometro 96+800 tra Ceva e Millesimo, in direzione Savona. Un motociclista 48enne di Carmagnola ha perso la vita dopo essere caduto per cause ancora in fase di accertamento.

L’allarme è scattato poco dopo le 20.30 e sul posto si è attivata la macchina dei soccorsi. La centrale operativa del 118 di Cuneo ha coordinato l’intervento, inviando un’ambulanza della Croce Rossa di Millesimo.

È intervenuto anche un mezzo dei vigili del fuoco di Ceva, che aveva appena concluso un altro intervento lungo la tratta autostradale, nei pressi del casello di Millesimo, e ha raggiunto il luogo dell’incidente durante il rientro in sede. I vigili hanno subito avviato le manovre di rianimazione, in attesa del personale sanitario.

Nonostante i tentativi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. Sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi. La donna che viaggiava come passeggera sulla moto è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Mondovì.