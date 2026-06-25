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| 25 giugno 2026, 09:22

Accoltellato davanti a un bar a Ostia, morto 35enne: aggressore in fuga

Accoltellato davanti a un bar a Ostia, morto 35enne: aggressore in fuga

(Adnkronos) - Un romeno di 35 anni è morto questa mattina presto dopo aver subito un'aggressione da parte di un uomo con un arma da taglio davanti a un bar in via di Castel Fusano, a Ostia Antica, Roma. L'aggressore è riuscito a fuggire. Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e il Nucleo radiomobile di Ostia e da una prima ricostruzione il 35enne è stato raggiunto da diversi fendenti. Un'ambulanza del 118 lo ha trasportato all'ospedale Grassi, ma il 35enne è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica e le motivazioni dell'accaduto. I militari stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza per risalire all'autore dell'aggressione.  

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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