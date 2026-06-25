Germania e caos a Mondiali, proteste Ecuador per gol e rigore non dato

(Adnkronos) -

Caos in Germania-Ecuador. Oggi, giovedì 25 giugno, la Nazionale tedesca sfida quella sudamericana nell'ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026, in una partita condizionata anche da alcuni episodi arbitrali. Nel primo tempo ci sono stati infatti almeno due situazioni chehanno generato le forti proteste dei giocatori e della panchina dell'Ecuador: in occasione del gol iniziale di Sané e su un rigore negato per un presunto tocco di mano di Kimmich in area.

Il primo episodio arriva dopo soli due minuti. Pavlovic controlla un pallone e serve Wirtz, che a sua volta confeziona l'assist per Sané. L'esterno tedesco batte il portiere dell'Ecuador e regala il vantaggio alla Germania. Immediate però le proteste sudamericane, nel mirino c'è proprio il controllo di Pavlovic a inizio azione. Il centrocampista del Bayern infatti tocca il pallone con la gamba altissima che finisce sulla testa di un difensore avversario, che rimane a terra nell'impatto. Nessun intervento però da parte del Var e rete convalidata.

Un altro episodio contestato invece arriva poco prima della mezzora. Un cross dalla sinistra trova il ripiegamento difensivo di Kimmich, che respinge il pallone sventando la minaccia. L'intervento in spaccata del giocatore del Bayern però sembra essere con il braccio, e da qui nascono le proteste dell'Ecuador. Le immagini però mostrano come Kimmich tocchi il pallone con la coscia e l'arbitro lascia quindi correre.