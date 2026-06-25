Il Marocco batte Haiti 4-2 e chiude secondo nel girone C

ATLANTA (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Pirotecnico 4-2 ad Atlanta tra Marocco e Haiti nell'ultima giornata del girone C dei Mondiali 2026. Due volte avanti la formazione di Migne, che sfrutta prima l'autogol di Bono (10') e poi il gol di Isidor (43') per mettersi due volte al comando delle operazioni. Arriva in entrambi i casi la reazione marocchina, prima con Hakimi (39') e, poi, con Saibari (45+1'). Nel secondo tempo sono i cambi di Ouahbi a fare la differenza: Rahimi (78') e Yassine (89') confezionano il 4-2 finale, che conferma il Marocco al secondo posto nel girone C con 7 punti insieme al Brasile. Haiti eliminata con 0 punti, mentre la Scozia rischia di non passare come migliore terza a causa di una differenza reti di -3. Il Marocco tornerà in campo per i sedicesimi di finale il 30 giugno alle 3 contro la prima classificata del girone F, che attualmente vede l'Olanda davanti a Giappone, Svezia e Tunisia.Spinge subito il Marocco, che va vicino all'1-0 dopo due minuti con Saibari, che non arriva per pochi centimetri su un bel cross di El Khannouss. Dopo lo spavento iniziale Haiti si affaccia in avanti e trova il vantaggio al 10': cross in mezzo di Duverne, Joseph ci prova di tacco ma arriva una sfortunata deviazione di Bono, che regala l'1-0 alla squadra di Migne. Reazione immediata degli africani, ma Saibari spreca più volte la chance dell'1-1. Il pari arriva al 39' con Hakimi che si avventa per primo sulla respinta corta di Placide dopo un tiro di El Khannouss. L'equilibrio dura pochi giri d'orologio e Haiti torna avanti al 43' con una grande botta da fuori area di Isidor. Contro reazione del Marocco e Saibari - dopo diverse occasioni mancate - batte Placide su invito di Hakimi al 46', chiudendo sul 2-2 un primo tempo delle mille emozioni.Il Marocco cerca con insistenza il 3-2, ma Placide fa muro sul tentativo del centrocampista della Roma El Aynaoui e salva su un quasi autogol di Adè. Ouahbi la vince con i cambi e Rahimi firma il vantaggio marocchino al 78' con una girata su corner di Riad. Nel finale Yassine segna il gol della sicurezza e del 4-2 per i Leoni dell'Atlante.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).
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