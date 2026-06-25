Italia-Francia, Macron accoglie Meloni al Museo Picasso di Antibes. E i turisti la salutano: "Giorgia, Giorgia"

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(Adnkronos) - Il presidente francese Emmanuel Macron accoglie Giorgia Meloni con una battuta, mentre le riserva baci, abbracci e le stringe la mano, sul piazzale antistante il Museo Picasso di Antibes. "Giorgia, da quanto non ci vediamo...". L'incontro tra i due leader è in programma oggi sulla Costa Azzurra, in occasione del 36° vertice Italia-Francia. Ad attendere Meloni anche un piccolo gruppo di turisti - tra cui diversi italiani - che l'ha accolta con applausi e qualche coro "Giorgia, Giorgia".