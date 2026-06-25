Mondiali, oggi Ecuador-Germania: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - La Germania, già qualificata ai sedicesimi di finale, affonta l'Ecuador in un match del gruppo E dei Mondiali 2026. Alle 22 di oggi, giovedì 25 giugno, la 'Mannschaft' affronta i sudamericano al Meadowlands Stadium di East Rutherford nel New Jersey. I tedeschi guidano il girone a punteggio pieno con 6 punti, mentre la nazionale guidata in panchina da Beccacece è a quota 1. In contemporanea al Lincoln Financial Field di Philadelphia si affrontano Curacao e Costa d'Avorio. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Ecuador-Germania in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Ecuador-Germania, in campo oggi alle 22:

ECUADOR (3-5-2): Galíndez; Franco, Pacho, Hincapié; Yeboah, Caicedo, Alcívar, Vite, Estupiñán; Valencia, Plata. Ct: Beccacece.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Anton, Thiaw, Rüdiger, Raum; Goretzka, Stiller; Amiri; Leweling, Beier; Undav. Ct: Nagelsmann.

La partita dei Mondiali 2026 tra Ecuador e Germania sarà visibile in diretta sulla Rai e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.