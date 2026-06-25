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| 25 giugno 2026, 07:56

Mondiali, oggi Ecuador-Germania: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Mondiali, oggi Ecuador-Germania: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - La Germania, già qualificata ai sedicesimi di finale, affonta l'Ecuador in un match del gruppo E dei Mondiali 2026. Alle 22 di oggi, giovedì 25 giugno, la 'Mannschaft' affronta i sudamericano al Meadowlands Stadium di East Rutherford nel New Jersey. I tedeschi guidano il girone a punteggio pieno con 6 punti, mentre la nazionale guidata in panchina da Beccacece è a quota 1. In contemporanea al Lincoln Financial Field di Philadelphia si affrontano Curacao e Costa d'Avorio. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Ecuador-Germania in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Ecuador-Germania, in campo oggi alle 22: 

ECUADOR (3-5-2): Galíndez; Franco, Pacho, Hincapié; Yeboah, Caicedo, Alcívar, Vite, Estupiñán; Valencia, Plata. Ct: Beccacece.  

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Anton, Thiaw, Rüdiger, Raum; Goretzka, Stiller; Amiri; Leweling, Beier; Undav. Ct: Nagelsmann.  

La partita dei Mondiali 2026 tra Ecuador e Germania sarà visibile in diretta sulla Rai e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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