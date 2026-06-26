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Cronaca | 26 giugno 2026, 17:13

Borgio Verezzi, incidente in via IV Novembre: motociclista in codice rosso al Santa Corona

E' successo poco dopo le 13.30 non lontano dall'ufficio postale

Borgio Verezzi, incidente in via IV Novembre: motociclista in codice rosso al Santa Corona

ncidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13.30, in via IV Novembre a Borgio Verezzi.

Coinvolta una moto che, secondo quanto riferito, probabilmente nel tentativo di evitare un'auto in uscita da un parcheggio laterale, è finita violentemente a terra, urtando prima l'aiuola spartitraffico.

Sul posto è intervenuta tempestivamente un'ambulanza della Croce Rossa di Loano, oltre agli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi del caso.

Per il conducente della moto, un 37enne sbalzato violentemente dal mezzo sul quale viaggiava, si è reso necessario il trasporto in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Redazione

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