Ubriaco si accascia privo di sensi, intervento dei militi a Savona in Piazza delle Nazioni

Attimi di concitazione nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì 26 giugno, ndr) in Piazza delle Nazioni, a Savona. Intorno alle 19:15, la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 ha richiesto l'intervento dei soccorsi segnalando la presenza di una persona in difficoltà, evidentemente brilla.

Secondo quanto riferito, un uomo si aggirava per la piazza in uno stato di forte alterazione, gesticolando in modo concitato e brandendo una bottiglia. Nonostante la situazione abbia creato un comprensibile disturbo alla quiete pubblica, la persona non avrebbe fortunatamente recato alcun danno ai passanti. Sono stati proprio i cittadini presenti, allarmati dalle sue condizioni psicofisiche, a decidere di allertare i soccorsi.

La centrale operativa ha quindi attivato l'intervento in codice giallo, inviando sul posto i militi della Croce d'Oro Mare di Savona che, una volta raggiunto il paziente, hanno provveduto alle prime cure e alla valutazione dei parametri direttamente sul posto.

L'intervento dei soccorritori si è concluso col trasporto della persona in codice verde al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo per tutti gli accertamenti medici del caso.