Estate a Calice Ligure, prende il via "Calicestate 2026": musica, teatro e tradizioni animano il paese

Un'estate all'insegna della musica, del teatro e della partecipazione collettiva. Prenderà il via con il mese di luglio il programma di Calicestate 2026, il calendario di appuntamenti che accompagnerà residenti e turisti di Calice Ligure nei mesi di luglio e agosto con un ricco susseguirsi di concerti, spettacoli e iniziative culturali.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e il tessuto associativo del territorio, una sinergia che anche quest'anno ha permesso di costruire un cartellone capace di soddisfare pubblici diversi.

"Un ringraziamento speciale agli amici dell'associazione Calice Ligure Città della Musica per avere messo in piedi un palinsesto ancora una volta vario ed interessante - commentano dall'Amministrazione comunale - I loghi delle associazioni a vario titolo coinvolte nella programmazione e nell’organizzazione degli eventi, presenti nella locandina, testimoniano quanto sia essenziale la collaborazione per riuscire ad offrire qualche attrattiva in più in un paese come Calice Ligure. A tutti loro il nostro più sentito ringraziamento. A tutti voi l’invito di seguire le stesse manifestazioni con interesse e soddisfazione passando alcune ore serene nel nostro paese".

La maggior parte degli eventi si svolgerà alle 21 sul sagrato della Chiesa di San Nicolò, con alcune eccezioni previste all'interno della chiesa o in altre località del territorio.

Ad aprire la rassegna, il 3 luglio, sarà il concerto estivo della BRG Orchestra, diretta da Marco Bortoletti. Il 6 luglio la Chiesa di San Nicolò ospiterà Armonie d'Estate, con il tenore E. Iviglia e Luca Dellacasa all'organo, mentre l'11 luglio sarà la volta de Il Grand Tour, viaggio nel Barocco italiano proposto dall'ensemble Musantica.

Il 14 luglio Claudio Bellato e Rodolfo Cervetto accompagneranno il pubblico tra blues, folk e jazz con Blues Folk Jazz ed altre storie. Il 17 luglio spazio alle grandi canzoni e al pop contemporaneo con Note d'Emozione, spettacolo firmato Vocal Care. Il 20 luglio salirà sul palco la Babilonia Ethnic Band per una serata che unirà musica e solidarietà, con una raccolta fondi a favore dell'associazione Cresci per l'Ospedale Gaslini.

Il mese proseguirà il 23 luglio con il concerto pianistico Riflessi nel tempo, interpretato da Davide Vivado, mentre il 26 luglio la band I figli di una vecchia canzone proporrà Sotto il segno di Antonello, tributo dedicato ai brani più celebri di Antonello Venditti. A chiudere il programma di luglio, il 29, sarà l'Accademia Rock in Concerto, diretta da Fabio Tessiore.

Anche agosto offrirà appuntamenti di rilievo. Il 3 agosto Pino Petruzzelli porterà in scena La terra degli ulivi, accompagnato alla chitarra da Riccardo Pampararo. Il 6 agosto il Teatrino dell'Erbamatta presenterà Pinocchio, spettacolo di Daniele Debernardi dedicato a grandi e piccoli.

La tradizione dialettale sarà protagonista il 9 agosto, quando la compagnia I Belli-che-Andeti metterà in scena la commedia Ûnn-a Famiggia-Comme-Se-Deve, scritta da Enrico Scaravelli e diretta da A. Anemone. La rassegna si concluderà l'11 agosto con un appuntamento immerso nella natura: una passeggiata naturalistica fino alle Vene di Rialto, dove è previsto il concerto finale.