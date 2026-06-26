Albenga, mancano i medici e il Punto di Primo Intervento si affida ancora ai privati: prorogato il contratto con la cooperativa

Continua l'emergenza legata alla carenza di personale medico nel l'Asl2. Per garantire la continuità dei servizi e la copertura dei turni al Punto di Primo Intervento (PPI) dell'Ospedale di Albenga, ATS Liguria ha disposto la proroga del contratto con la Pediacoop Società Cooperativa per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2026.

La proroga si è resa necessaria a fronte del perdurare di una grave carenza di organico medico nei reparti di pronto soccorso e dell'impossibilità di reclutare nuovo personale attraverso altre modalità ordinarie. "L’Area 4 di ATS Liguria – si legge infatti nella determina che proroga il contratto - ha disposto la proroga del servizio affidato a Pediacoop Società Cooperativa, per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, in relazione al perdurare della grave carenza di organico medico di pronto soccorso e in attesa dell’individuazione delle soluzioni volte a garantire a tutte le Aree di ATS Liguria i servizi medici relativi, in particolare presso le Strutture di Pronto Soccorso e presso il servizio di guardia medica interdivisionale".

"Il Direttore della Struttura Complessa Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza del Presidio Ponente dell’Area 2 di ATS Liguria, Dottor Alessandro Riccardi, - si legge ancora nel documento - ha confermato la necessità di proseguire il rapporto con la suddetta Cooperativa, stante la situazione dell’organico del Punto di Primo Intervento presso l’Ospedale di Albenga e a fronte del mancato reclutamento di personale medico con altre modalità

L'accordo prevede la copertura di 180 turni da 6 ore ciascuno (per un totale di 1.080 ore di servizio) alle medesime condizioni economiche precedentemente pattuite: ogni singolo turno costerà all'amministrazione 498,72 euro, per un impegno di spesa complessivo che ammonta a 89.769,60 euro (esente IVA).

I vertici della sanità ligure hanno specificato che l'accordo con i medici esterni rimarrà valido fino alla fine dell'anno, "salva la risoluzione anticipata del rapporto in caso di reinternalizzazione del servizio" o nel caso in cui vengano individuate soluzioni strutturali differenti per colmare i vuoti d'organico nei Pronto Soccorso della regione.