Barcellona, Viani (Henkel): "150 anni di storia e il legame con la Sagrada Familia"

(Adnkronos) - "Quest'anno Henkel raggiunge un traguardo importantissimo: 150 anni di storia, da quando Fritz ha dato vita a questa grande impresa trasformando un sogno in un aiuto concreto per la vita delle persone. L'incontro con il progetto della Sagrada Familia, proprio nell'anno di questo anniversario, assume un valore ancora più significativo. Parole come genialità, capacità tecnologica, innovazione e coraggio definiscono l'incontro tra queste due realtà, testimoniando la capacità di aziende altamente innovative che fanno dello studio, della ricerca e dell'ascolto dei propri clienti il loro punto di forza". Così Giusi Viani, responsabile Corporate Communication di Henkel Italia, Grecia e Cipro, sottolinea il valore della partnership con la Fundación Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia. La collaborazione ha permesso il completamento delle sei torri principali della Basilica, inclusa quella di Gesù Cristo, grazie all'impiego delle soluzioni avanzate Loctite, fiore all'occhiello della divisione Adhesive Technologies.

Una partnership di grande valore i cui risultati sono stati illustrati durante un evento esclusivo organizzato dall'azienda a Barcellona, all'interno della Basilica di Gaudí. La collaborazione con la Fondazione della Sagrada Familia, secondo Viani, rappresenta un momento di coesione dal respiro universale: "È un progetto unico che il mondo avrà la possibilità di osservare e scoprire nel corso degli anni. In questo senso, i due mondi (quello di Henkel e della Sagrada Familia ndr) si incontrano raccontando una storia che non ha ancora fine". “Trovo una connessione profonda - aggiunge - tra il nostro mondo e la genialità di Gaudí. Quando progettò l'incredibile Sagrada Familia, era consapevole che non avrebbe mai potuto vedere l'opera compiutamente realizzata, poiché le tecnologie e le competenze dell'epoca non lo permettevano. Eppure, era certo che in futuro sarebbe arrivato qualcuno con le soluzioni necessarie per portarla a compimento. Ed è esattamente ciò che è accaduto. La storia di Gaudí si intreccia con quella di Henkel: la capacità di un'azienda di guardare al futuro, di farsi trovare pronta e di mantenere un'attenzione costante verso le generazioni che verranno".

"Al progetto della Sagrada Familia - spiega Viani - ha collaborato un team internazionale composto da oltre venti colleghi, provenienti da tutto il mondo, che hanno unito esperienze e competenze tecniche per offrire alla Fondazione la soluzione necessaria a erigere non solo la Torre di Gesù Cristo, ma le ultime sei torri che compongono la Basilica, proprio in coincidenza con il centenario della morte di Gaudí". Questo impegno "si è concretizzato in un'opera di inestimabile valore culturale e storico, ma riflette l'approccio che adottiamo ogni giorno nel contatto diretto con i nostri stakeholder, siano essi clienti industriali o consumatori finali: un atteggiamento di rispetto, attenzione, cura e ascolto delle esigenze che portiamo avanti con costanza da sempre - aggiunge - Questa leadership si traduce in progetti straordinari che spaziano dall'industria al consumatore finale, fino alle grandi opere architettoniche. La Sagrada Familia è solo l'ultima di una serie di imprese portate a compimento grazie alle nostre soluzioni". "Mi emoziona - conclude - ricordare come le nostre soluzioni abbiano contribuito alla tutela di beni dal valore universale: dalla Grande Muraglia Cinese alla maschera di Tutankhamon, fino ad arrivare a innovazioni più piccole ma dal grande impatto sociale, come la possibilità di ridare mobilità a un pinguino che aveva perso una zampa, garantendogli di fatto la sopravvivenza. È in queste grandi e piccole opere che si manifesta la leadership del nostro Gruppo".