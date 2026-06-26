Carbone (Henkel): "Progetto Sagrada Familia, una sfida unica ad alta complessità"

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(Adnkronos) - "Non ci limitiamo a sviluppare prodotti altamente performanti, ma ripensiamo il modo in cui vengono utilizzati per generare valore lungo tutto il processo. L'innovazione, in questo caso, non è stata creare qualcosa da zero, ma riconoscere il potenziale di un prodotto già nel nostro portafoglio, Loctite, utilizzandolo in modo inedito per svelarne capacità inesplorate. Nel progetto Henkel per la Sagrada Familia la nostra soluzione è completa: unisce, sigilla, rinforza e garantisce la longevità dell'edificio nel lungo termine. Il progetto ha per Henkel un impatto che va oltre il singolo intervento e rappresenta una dimostrazione su scala globale della nostra capacità di affrontare sfide uniche ad alta complessità". Sono le parole di Laura Carbone, Team Marketing Lead di Henkel Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, commentando la collaborazione con la Fundaciòn Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia, che ha reso possibile il completamento delle sei torri principali della Basilica, tra cui quella di Gesù Cristo. I risultati della partnership sono stati illustrati nel corso di un evento esclusivo organizzato dall'azienda a Barcellona, all'interno della Basilica, opera del genio artistico di Antoni Gaudí.