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| 26 giugno 2026, 00:07

Mondiali, oggi Giappone-Svezia - Diretta

Mondiali, oggi Giappone-Svezia - Diretta

(Adnkronos) - Il Giappone sfida la Svezia ai Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, giovedì 25 giugno, e domani, venerdì 26, a Nazionale nipponica affronta quella scandinava - in diretta tv e streaming - nella terza giornata della fase a gironi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Il Giappone è reduce dalla netta vittoria con la Tunisia, battuta 4-0, mentre all'esordio era arrivato il pareggio per 2-2 contro l'Olanda. La Svezia invece è stata battuta dagli Orange per 5-1, lo stesso risultato con cui la Nazionale scandinava aveva battuto la Tunisia alla prima giornata. 

 

Alle 4 Stati Uniti-Turchia e Australia-Paraguay. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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