Show Dembelè contro una Norvegia rimaneggiata, Francia prima nel girone

BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - La Francia fa tre su tre e supera per 4-1 una Norvegia imbottita di riserve, con Haaland lasciato a riposo. E' una fantastica tripletta del Pallone d'oro Dembèlè, maturata interamente nel primo tempo, a regalare il primato nel gruppo I ai ragazzi guidati da Didier Deschamps, oggi assente perchè rientrato temporaneamente in patria in seguito alla morte della madre.

La prima accelerazione di Mbappè si vede dopo appena trenta secondi, quando entra in area e scaglia una bordata di destro che si stampa sulla traversa. Al 4' è Konè a provarci con un destro dal limite che viene salvato in tuffo da Selvik. Il gol è nell'aria e arriva già al 7'. Mbappè taglia il campo per Dembèlè, il quale dalla destra entra in area, ubriaca il diretto marcatore e infila Selvik con un destro a mezza altezza che vale l'1-0. Al 14' è Strand Larsen ad avere sul destro la palla del pareggio ma spara alto da ottima posizione. Tre minuti dopo è ancora Selvik a sbarrare la strada a Mbappè. Il fuoriclasse del Real Madrid è decisivo al 20' quando mette a referto un nuovo assist vincente per il solito Dembèlè, il quale si accentra sul mancino e fulmina dal limite Selvik per il 2-0. Gli scandinavi non ci stanno e un minuto dopo accorciano immediatamente le distanze grazie ad Aasgaard, che riceve palla in area, spiazza Upamecano con una finta e trafigge Maignan con il destro. I Bleus reagiscono e al 32' calano il tris uno scatenato Dembèlè, che batte ancora Selvik con un sinistro a giro siglando la tripletta personale. Un primo tempo dalle mille emozioni si chiude sul 3-1. Gli uomini di Solbakken ripartono bene e al 3' si procurano un rigore con Bobb, atterrato in area da Theo Hernàndez. Dal dischetto si presenta Strand Larsen, che si fa però ipnotizzare da Maignan. All'11 è Mbappè a sfiorare il poker con un destro a giro dal limite che esce a pochi centimetri dall'incrocio dei pali. I vicecampioni del mondo in carica si fanno trovare scoperti al 27', ma Maignan è decisivo nel chiudere lo specchio a Bobb in uscita. In pieno recupero arriva il 4-1 finale, grazie a un'incornata vincente di Douè su cross dalla sinistra di Barcola. Ai sedicesimi di finale, la Francia incontrerà quasi certamente la Svezia mentre la Norvegia se la vedrà con la Costa d'Avorio.

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