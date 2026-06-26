Terremoto Venezuela, la moglie del calciatore Hector Bello morta nel tentativo di salvare la figlia

(Adnkronos) - La moglie del calciatore venezuelano Hector Bello è morta facendo scudo alla figlia Alana di un anno, dopo che la loro casa a La Guaria è crollata a causa del sisma. Lo ha annunciato lo stesso calciatore su Instagram parlando del ''prezioso amore'' della moglie Andrea e dopo aver fatto visita alla figlia in ospedale a Caracas. "Le racconterò la storia di come l'hai salvata, amore mio, di come hai dato la tua vita per nostra figlia, di come sei stata una donna coraggiosa che non l'ha mai abbandonata, nemmeno mentre esalavi l'ultimo respiro", ha scritto Bello nel suo post. "Mia figlia e sua zia stanno bene, non saranno dimesse oggi, rimarranno in ospedale. Grazie mille per il vostro sostegno in questo immenso dolore", ha scritto il calciatore.

In un'altra storia su Instagram, Bello ha scritto: "Come faccio a spiegare a tua figlia che hai perso la vita per salvare la sua e che io non ero lì per fare niente? Come faccio a spiegarlo? Dammi la forza ora". Anche Cumaná de Campeones, un'organizzazione locale venezuelana che si occupa di comunicazione per i calciatori, ha pubblicato un post sulla morte della donna. "Ci dispiace dover comunicare che la compagna del calciatore Hector Bello "Kike", originaria di Cumana, è stata trovata morta tra le macerie in seguito al terremoto che ha colpito il Paese", si legge sui social.

"La loro figlia, tuttavia, è sopravvissuta al crollo dell'edificio in cui risiedeva l'intera famiglia", ha aggiunto l'organizzazione. La morte della moglie di Ballo è stata annuncia anche dall'emittente televisiva statunitense in lingua spagnola Univision.