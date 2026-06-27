Traversa e un gol annullato nel finale: l’Iran fermato sull’1-1 dall’Egitto

SEATTLE (STATI UNITI) (ITALPRESS) - L'Egitto vola ai sedicesimi di finale come seconda del gruppo G con il brivido. La squadra del ct Hassan ferma l'Iran sull'1-1, al termine di un finale con un legno e una rete annullata dal Var agli avversari, che ora devono sperare di rientrare tra le migliori terze classificate. I gol, entrambi segnati nel primo quarto d'ora, portano la firma di Saber e Rezaeian. L'Egitto avanza fin dall'inizio, trovando la rete del vantaggio al 5'. Salah ci prova con il mancino, Beiranvand esce e respinge in tuffo, ma non può nulla sulla conclusione di Saber per l'immediato 1-0 egiziano. Al 9' Taremi recupera palla in area su Abdelmonem, che lo atterra causando il calcio di rigore per l'Iran. Sul dischetto va proprio il centravanti ex Inter, ma Shobeir è bravissimo a lanciarsi sulla sua sinistra per respingere la conclusione. L'Iran trova ugualmente il pareggio al 14'. Mohammadi chiama Shobeir a un nuovo grande intervento, ma l'estremo difensore egiziano non può nulla sulla ribattuta di Rezaeian, che infila in rete la palla dell'1-1. Al 34' l'Egitto rischia di subire la rimonta, dopo una mischia in area terminata con la conclusione di Rezaeian, che termina ben oltre la traversa. Si va così all'intervallo sul risultato di 1-1. Decisamente meno emozioni in una ripresa dove l'Egitto sembra accontentarsi del pari. La prima parte di ripresa si gioca a ritmi molto più lenti, mentre succede di tutto nel finale. In pieno recupero, Khalilzadeh segna il gol del 2-1 per l'Iran sugli sviluppi di un piazzato, dopo una brutta uscita di Shobeir; in seguito a un lungo e accurato controllo, però, Marciniak annulla tutto per una lievissima posizione di fuorigioco dello stesso Khalilzadeh. Poco dopo ci prova Ezatolahi, ma il suo pallone sbatte sulla traversa. L'Iran deve arrendersi all'1-1 e sperare, al termine della fase a gironi, di rientrare tra le otto migliori terze del torneo.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).