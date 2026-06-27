Triplice omicidio a Roma, uccisi a coltellate una coppia e la figlia di 6 anni

ROMA (ITALPRESS) - Triplice omicidio in via Montiglio, zona Pineta Sacchetti, a Roma. La Polizia di Stato ha trovato padre, madre e figlia di sei anni uccisi a coltellate. I corpi sono stati trovati nascosti sotto un letto, in un lago di sangue. L'assassino è fuggito: si tratterebbe di un amico di famiglia. Sul posto c'era un altro minorenne ferito: il figlio più grande della coppia, che sarebbe riuscito a scappare e a dare l'allarme. Sono in corso i rilievi della polizia scientifica. Le vittime sono originarie del Bangladesh e senza precedenti. Il padre lavorava in un supermercato.(ITALPRESS).Foto: Ipa Agency