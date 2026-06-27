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| 27 giugno 2026, 07:34

Triplice omicidio a Roma: uccisi padre, madre e figlia di 8 anni. Il figlio ferito non è in pericolo di vita

Triplice omicidio a Roma: uccisi padre, madre e figlia di 8 anni. Il figlio ferito non è in pericolo di vita

(Adnkronos) - Indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 8 anni - tutti originali del Bangladesh - sono stati accoltellati a morte. Ha 20 anni e non è in pericolo di vita, secondo quanto apprende l'Adnkronos, il ragazzo scampato alla strage familiare compiuta in un'abitazione al civico 35 di via Montiglio. Trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli, è l'unico superstite dell'agguato. I genitori, di 39 e 38 anni, non avevano precedenti. Sul posto i poliziotti del commissariato Aurelio e della Squadra Mobile impegnati nelle indagini. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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