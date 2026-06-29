Alassio piange il Generale Giacomo Battaglia, Melgrati: "Un uomo delle istituzioni che ha lasciato un segno indelebile"

“A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale esprimo profondo cordoglio e sincera vicinanza alla moglie Ila e ai figli per la scomparsa del Generale Giacomo Battaglia, uomo delle istituzioni, amministratore pubblico, persona di grande valore e mio personale amico. Da Capitano, tra il 1975 e il 1979, guidò con autorevolezza la Compagnia dei Carabinieri di Alassio, per poi proseguire una brillante carriera nell’Arma fino al grado di Generale e tornare a vivere nella sua amata Alassio una volta in pensione”.

Così commenta il sindaco di Alassio Marco Melgrati alla notizia della scomparsa del Gen. Giacomo Battaglia, che attualmente risiedeva con la propria famiglia a Roma.

“Durante la terza Amministrazione comunale che ho avuto l’onore di guidare, ha ricoperto il ruolo di assessore all’Ambiente, all’Informatica e ai Servizi Sociali, dimostrando una vicinanza esemplare alla comunità soprattutto durante l’emergenza Covid-19. Ricordo con commozione la cerimonia del 2009, quando gli furono conferite la cittadinanza onoraria e l’Alassino d’Oro”.

“La celebrazione, svoltasi nell’ex Chiesa Anglicana in occasione della festa della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri, vide la partecipazione di numerosi Carabinieri in servizio e in congedo, molti dei quali avevano prestato servizio sotto il suo comando negli anni Settanta. Fu un momento di grande emozione e di profondo riconoscimento nei confronti di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità e che porteremo sempre nel cuore”, conclude Melgrati.