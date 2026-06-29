Savona, il giornalista Massimo Giannini presenta "La sciamana" in piazza Sisto IV

Lunedì 29 giugno alle ore 21.15, in piazza Sisto IV a Savona, si terrà un incontro con il giornalista Massimo Giannini e la presentazione del libro “La sciamana. Meloni, l’ultima trumpista: fenomenologia della destra illiberale” (Rizzoli).

L’evento, nell’ambito della rassegna Parole ubikate in mare 2026, è a cura dell’associazione Parole ubikate, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di BPER Banca e della Fondazione De Mari CR Savona. La serata sarà moderata da Lorenzo Caviglia. Ingresso gratuito

"Con una scrittura lucida e incalzante - si legge nella nota - Giannini (giornalista già vicedirettore de La Repubblica e direttore de La Stampa, ospite fisso in moltissime trasmissioni di approfondimento politico) ripercorre le tappe del trump-melonismo e di una destra che governa dentro le istituzioni mentre ne erode il senso, che invoca l'ordine coltivando l'eccezione e delegittimando i contropoteri, che parla di libertà restringendo progressivamente lo spazio del dissenso. Una stagione che racconta la fragilità crescente delle democrazie contemporanee, quando il potere personale prende il posto delle regole. E pone una domanda decisiva: cosa resta della democrazia quando chi governa sostiene di essere l'unico a rappresentarla?".