Al via ad Alassio il servizio di vigilanza privata a supporto della sicurezza durante la stagione estiva

Nei giorni scorsi, da venerdì 26 giugno, ha preso il via ad Alassio il servizio di vigilanza privata previsto dall'Amministrazione comunale per la stagione estiva. Il servizio, affidato a due operatori, è finanziato con le risorse del CLT derivanti dalla tassa di soggiorno e rientra tra le iniziative promosse sulla base delle indicazioni della Rete di Destinazione Alassio.

Gli operatori, selezionati tramite apposita procedura indetta dal Comune di Alassio, sono chiamati a svolgere attività di presidio degli spazi pubblici, con particolare attenzione alle zone più frequentate, comprendenti il budello e via Dante, la passeggiata lungomare, il Molo, la via Aurelia e i giardini.

L'attività è prevista nei fine settimana dell'ultima parte di giugno e della prima metà di settembre, mentre nei mesi di luglio e agosto sarà svolta tutti i giorni, nella fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le 5 del mattino, secondo le indicazioni fornite dal Comando di Polizia Locale.

“Il servizio – spiega il Comandante della Polizia Locale, Francesco Parrella – opererà in raccordo con la Polizia Locale, presente con i propri agenti fino all'1:30. Successivamente, in caso di necessità, gli operatori potranno attivare il numero unico di emergenza 112 per richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine”.

“Rispetto agli anni precedenti – sottolinea il sindaco di Alassio, Marco Melgrati – il servizio è stato esteso nella durata con l'obiettivo offrire una maggiore tranquillità a residenti e ospiti, in un periodo dell'anno caratterizzato da una forte affluenza turistica, in cui la popolazione passa da circa 10 mila residenti a picchi di oltre 60 mila presenze, così da assicurare un presidio aggiuntivo nelle aree maggiormente frequentate durante la stagione estiva. Ho avuto modo di illustrare questa iniziativa nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, svoltasi a metà giugno, ricevendo l'apprezzamento della Prefettura e delle Forze di Polizia”.



