Autista Tpl aggredito alla fermata di Celle: "Si è buttato sotto la corriera e poi mi ha dato uno schiaffo"

Si è buttato sotto l'autobus e poi cercando di salire sul mezzo ha colpito l'autista con uno schiaffo.

Questo è l'epilogo di quanto accaduto lo scorso venerdì sera alla fermata a Celle. Il mezzo di Tpl Linea della linea 30 guidato dall'autista Fabrizio Cosolito Vitale stava transitando ai Piani cellesi quando ad un certo punto due giovani bagnini, lavoratori di uno stabilimento vicino, uno maggiorenne e l'altro minorenne, hanno chiamato la fermata. Non indossavano però la maglietta e da lì è nata la discussione con il conducente.

"Mi hanno fatto segno anche tardivamente di fermarsi, mi sono accostato e la politica aziendale dice che non devo aprire se i passeggeri non indossano la maglietta. Si sono vestiti con calma e stavo aprendo la porta davanti per farli salire dicendogli che la prossima volta avrebbero dovuto indossare prima la maglia. Uno dei due allora, il maggiorenne, ha iniziato a bestemmiare pesantemente e ha dato una manata per aprire la porta" ha spiegato Cosolito Vitale.

Per evitare problemi ulteriori l'autista ha deciso di ripartire.

"Ho messo la freccia per ripartire e ho guardato tutto a sinistra, allora il ragazzo si è messo a correre e si è buttato sotto l'autobus - spiega - Subito non me ne sono accorto, poi ho frenato e sono finito con la corriera quasi in mezzo alla strada. Per fortuna non aveva nulla, solo escoriazioni alla gamba destra. Ho dovuto così aprire la porta per accertarmi come stava e quando ho aperto hanno provato a salire tutti e due come se nulla fosse".

Da lì poi è partita l'aggressione.

"Gli ho detto che avrei chiamato i carabinieri e quello maggiorenne mi ha dato uno schiaffo e l'altro mi ha spinto, allora ho cercato di difendermi con un calcio e una spinta. Si sono messi a fare i video, a provocare e urlare" ha proseguito il conducente del mezzo Tpl Linea che ha così contattato le forze dell'ordine e presentato il giorno successivo una querela.

Immediatamente è anche arrivata l'ambulanza con il giovane che ha rifiutato il servizio.

Cosolito Vitale ha poi proseguito il servizio e a fine turno è andato in pronto soccorso. Gli sono diagnosticati 7 giorni di prognosi.

"Mi sconvolge che ci si prenda il rischio di farsi ammazzare perché uno non vuole perdere la corriera. Non è la prima volta che capita, ne succede sempre una e comunque l'azienda per fortuna ci ha sempre tutelato - ha concluso - Le guardie sull'autobus possono essere una soluzione ma il problema è a monte, non si possono prendere a schiaffi gli autisti. Siamo allo sbando totale, è successa questa cosa perchè io faccio il mio lavoro con piacere e faccio rispettare le regole".