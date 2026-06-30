 / 

| 30 giugno 2026, 22:00

Francia-Svezia 3-0, Mbappé show trascina Deschamps agli ottavi

Francia-Svezia 3-0, Mbappé show trascina Deschamps agli ottavi

(Adnkronos) - La Francia vola agli ottavi di finale dei Mondiali 2026. La Nazionale transalpina ha battuto la Svezia per 3-0 nei sedicesimi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, al termine di una partita dominata in cui è uscita tutta la qualità degli attaccanti di Deschamps. A decidere la partita la doppietta di Mbappé, a segno al 45' e al 75', e al gol di Barcola al 53'. Agli ottavi ora la Francia sfiderà il Paraguay, che ha eliminato la Germania. 

Alle 3 la sfida tra Messico ed Ecuador. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium