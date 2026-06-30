Salute: Otto (Sda Bocconi), 'sanità si focalizzi su valore per coniugare innovazione e sostenibilità'

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(Adnkronos) - "Il valore per definizione è un concetto multidimensionale, che non può solo soffermarsi sulla dimensione clinica o economica, ma deve tenere in considerazione dimensioni quali l'impatto organizzativo, l'impatto etico e l'impatto esperienziale del paziente. Ed è proprio qui che quest'ultimo può fare la differenza, portando la propria voce e il proprio contributo attraverso evidenze ed esperienza, per creare una sanità di vero valore. Per coniugare innovazione e sostenibilità è fondamentale che la sanità italiana, ma direi la sanità globale, sia focalizzata e fondata sul valore". Così Monica Otto, associate professor of Practice e director for Executive education in government, health e non profit Sda Bocconi School of Management, intervenendo oggi a Milano all'evento 'Pazienti in Agorà. Verso una cura più vicina per tutti, presso Sda Bocconi.