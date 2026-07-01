Lutto a Savona: è morto Umberto Ganora, uno dei protagonisti dell'era d'oro delle tv locali

Lutto in città per la morte di Umberto Ganora, mancato a 85 anni. La sua figura è legata alla nascita e al mondo delle televisioni private nel Savonese. Sono infatti suoi i ripetitori che erano stati installati ai tempi d'oro delle emittenti locali, come Teleradiocity o TVS. Suo il negozio di strumentazione per la trasmissione e apparecchi a Villapiana, ora portato avanti dal figlio.

“Avevo lavorato con lui per un po' di tempo – ricorda il cognato di Ganora, Flavio Fiumara – e a lui si devono i ripetitori delle tv private del territorio e lo sviluppo che aveva avuto quel mondo ai tempi d'oro dell'emittenza locale. Lo avevo accompagnato spesso anche ai concerti di Dino Crocco; mio cognato si occupava della parte tecnica”.

Umberto Ganora lascia i tre figli Maurizio con Elisabetta, Manuela con Sergio e Silvio con Patrizia; i nipoti Gabriele, Andrea, Mattia, Alessandro, Carolina e Chiara; i fratelli Renato e Sergio.

L'ultimo saluto a Umberto Ganora si terrà questa mattina, 1 luglio, alle 10 al tempio crematorio di Zinola.