Amministrative Savona 2027, Pizzorno (Udc) : “Lavoriamo a una lista civica di centro e già abbiamo un candidato”

Mentre si avvicina la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative di Savona, il centrodestra è ancora alla ricerca di un candidato sindaco ufficiale da contrapporre all'attuale primo cittadino, Marco Russo. Una situazione che, secondo Roberto Pizzorno, già segretario provinciale dell'Udc Savona e tuttora consigliere nazionale del partito, rischia di far perdere tempo prezioso.

“La politica savonese è già in ferie – afferma Pizzorno – ma i cittadini del centrodestra stanno ancora aspettando di conoscere il nome del candidato sindaco. Una candidatura per una città importante come Savona dovrebbe essere costruita con molti mesi di anticipo, coinvolgendo il territorio e creando un progetto politico credibile. Invece siamo ancora fermi”.

Pizzorno , alcuni mesi fa, ha indicato Piero Santi come possibile candidato alla guida della città.

“La mia proposta ha raccolto numerosi apprezzamenti- dice Pizzorno - ma ad oggi Santi non ha ancora sciolto le riserve. Ha avviato un accordo con il consigliere Fabio Orsi, ma tutto tace. Nel frattempo, mi risulta che i segretari regionali stiano lavorando su un nome diverso rispetto a quello che preferirebbe il territorio. I dirigenti provinciali restano alla finestra, mentre i responsabili cittadini di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno incontrato sia Piero Santi sia Orsi. Anche da quel confronto, però, non è emersa alcuna decisione. Mi è stato riferito che sabato dovrebbe esserci un incontro tra i consiglieri che siedono sui banchi dell’opposizione in comune e a seguire una riunione tra i coordinatori e segretari delle forze politiche di centro destra. Ad oggi, però, il mio gruppo non ha ricevuto nessun invito”.

Pizzorno annuncia così la nascita di un progetto politico alternativo di area moderata. E non è escluso che si arrivi ad un proprio candidato sindaco.

“Insieme ad un buon numero di amici moderati – spiega - stiamo lavorando alla costruzione di una lista autonoma di centro. Del progetto fanno parte esponenti vicini alla Democrazia Cristiana di Gianfranco Rotondi, della Democrazia Cristiana del mio amico Gianpiero Samorì, del movimento 'Libertà è Democrazia', fondato e guidato dal segretario nazionale Giancarlo Affatato, alla Associazione Politico Culturale Aria Nuova per l’Italia, oltre a numerosi amministratori e cittadini che credono nella necessità di offrire ai savonesi una proposta politica seria e moderata. Abbiamo già un candidato per questa lista. Noi siamo pronti, e vedremo gli sviluppi”.

“Il gruppo sta crescendo – conclude Pizzorno – e a settembre organizzeremo un convegno dedicato ai principali problemi della città di Savona. Hanno già dato la loro disponibilità imprenditori, commercianti, professionisti e medici. Sarà un momento di confronto aperto per elaborare idee e proposte concrete. Se altri sono già in ferie, noi continuiamo a lavorare per costruire un'alternativa credibile per il futuro della città”.



