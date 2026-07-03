“Tagliare non è la soluzione”: appello contro gli abbattimenti di alberi a Loano

Dopo la decisione del sindaco di Borghetto Santo Spirito di procedere all’abbattimento di 21 alberi lungo un viale, motivata da presunti problemi di sicurezza, il dibattito sul verde urbano si riaccende in provincia di Savona.

Ora l’attenzione si sposta su Loano, dove è previsto l’abbattimento di 49 palme. Una prospettiva che ha portato il Partito Animalista Italiano (PAI) e l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) a intervenire con una posizione critica ma articolata. “La tutela della sicurezza pubblica rappresenta una priorità assoluta per ogni amministrazione”, riconoscono le due realtà, aggiungendo però che “è doveroso chiedersi se l’abbattimento di alberi adulti debba continuare a essere la risposta automatica a ogni criticità”.

Nel loro intervento, PAI e OSA pongono l’accento sulla necessità di una visione più ampia nella gestione del verde urbano. “Non esistono forse soluzioni alternative, più lungimiranti e rispettose del patrimonio arboreo?”, è una delle domande che emergono dalla loro posizione, che invita a non ridurre il tema a una semplice contrapposizione tra sicurezza e alberi.

Il contesto climatico, sottolineano, rende la questione ancora più rilevante. “In un periodo segnato dalla crisi climatica e da ondate di calore sempre più intense e frequenti”, ricordano, “la vegetazione urbana svolge un ruolo fondamentale nel mitigare questi fenomeni”. Gli alberi, viene ribadito, “assorbono anidride carbonica, producono ossigeno, migliorano la qualità dell’aria e riducono sensibilmente la temperatura al suolo grazie all’ombra delle loro chiome”.

Per rendere l’idea dell’impatto, si cita anche una comparazione ricorrente: “È sufficiente confrontare una strada completamente asfaltata con un viale alberato o un parco per percepire la differenza”. Secondo quanto riportato, “numerosi studi dimostrano che la temperatura può risultare inferiore anche di diversi gradi nelle aree ricche di vegetazione”, un beneficio che “nessun giovane albero appena piantumato potrà garantire prima di molti decenni”.

Da qui l’appello alla prudenza. “Chiediamo la massima cautela prima di procedere all’abbattimento di alberi e cespugli cittadini”, affermano PAI e OSA, che invitano le amministrazioni a privilegiare “interventi di manutenzione e messa in sicurezza dell’esistente”, da programmare “al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica”.

Tra le alternative indicate figurano il “consolidamento meccanico degli esemplari instabili o potenzialmente tali” e, nei casi estremi, la sostituzione “con specie autoctone e realmente idonee al contesto urbano”. Viene inoltre proposta una visione più ampia della pianificazione urbana: “Programmi concreti di depavimentazione e di incremento delle superfici verdi”, attraverso “nuovi giardini, prati e parchi compatibilmente con viabilità e sicurezza dei cittadini”.

La conclusione è netta: “Ogni albero abbattuto rappresenta una perdita che va ben oltre il semplice valore ornamentale”. Significa, viene ribadito, “meno ombra, meno biodiversità, meno qualità della vita e una città più vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico”.

Per questo, concludono PAI e OSA, “ogni abbattimento dovrebbe essere l’ultima soluzione possibile”, basata su “valutazioni tecniche trasparenti, documentate e accessibili ai cittadini”. E ancora: “Governare significa anche saper conservare ciò che rende più vivibili le nostre città, non limitarsi a rimuoverlo quando richiede cura e manutenzione”.