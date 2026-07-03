Andora, il volley dei campioni: Alessandro Fei protagonista del Summer Camp Gas Sales Piacenza

Il campione olimpico di Volley Alessandro Fei, leggenda della Serie A, Campione del Mondo 1998, tre medaglie olimpiche e la partecipazione a quattro Olimpiadi con l’Italia, è ad Andora fra i tecnici che animano il Summer Camp della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

L’assessore allo Sport Ilario Simonetta lo ha incontrato per rinnovare la sua stima e confermare la disponibilità di Andora a collaborare con l’importante società per la promozione dello sport fra i giovani anche attraverso momenti formativi di eccellenza.

Il Camp in corso durerà due settimane consecutive e si svolge presso il Palazzetto dello sport di Andora.

Sottolinea l’assessore allo Sport Ilario Simonetta: “È il terzo anno consecutivo che il Piacenza Volley sceglie Andora per il suo Camp estivo, dedicato a ragazzi e ragazze da 10 e 17 anni. Siamo lieti che la nostra struttura sportiva sia qualificata e adatta per la formazione dei giovani. La presenza del campione Fei rende il senso del valore dell’iniziativa e naturalmente dà lustro ad Andora che vuol promuovere la pratica dello sport e l’accoglienza di appassionati e agonisti 365 giorni all’anno. I Camp, i tornei estivi di ogni disciplina sono anche una ottima occasione di promozione di Andora fra le famiglie degli atleti”.

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza disputa il Campionato di Super Lega di Pallavolo e Alessandro Fei è il direttore sportivo del sodalizio.