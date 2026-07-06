"La capofamiglia", la memoria del Novecento nel romanzo di Mary Caridi protagonista ad Albenga d’Autore

Prosegue Albenga d’Autore 2026, la rassegna culturale che fino al 7 luglio anima il centro storico ingauno con un ricco calendario di incontri dedicati alla letteratura, alla musica, alla riflessione e alla creatività, affiancando ospiti di rilievo nazionale ad autori ed editori del territorio.

Tra gli appuntamenti in programma oggi, lunedì 6 luglio, alle 18.30 nella suggestiva piazza dei Leoni, si terrà la presentazione del romanzo “La capofamiglia” della giornalista Mary Caridi, pubblicato da VersoAltrove. A dialogare con l’autrice sarà la professoressaTiziana Minacapilli dell’APS #cosavuoichetilegga?. L’incontro sarà arricchito dalle letture di Mauro Pinzone e dall’accompagnamento musicale di Vincenzo Caridi.

Dopo la presentazione al Salone Internazionale del Libro di Torino e l’attenzione ricevuta dal TGR Liguria, La capofamigliacontinua il suo percorso di incontri con i lettori, raccogliendo apprezzamenti sia dal pubblico sia dalla critica.

Tra questi spicca la recensione dello psichiatra Giacinto Buscaglia, che ha esordito con parole di grande entusiasmo: «Questo romanzo è bellissimo. Difficile che io dica una cosa di questo genere quando presento un libro».

Nella sua analisi, Buscaglia evidenzia come La capofamiglia sia molto più di un romanzo familiare: attraverso la storia della piccola Marilina e della sua famiglia racconta l’Italia del Novecento, dalla guerra al dopoguerra, dalla povertà al boom economico, mostrando come la grande Storia si rifletta nella quotidianità delle persone.

Al centro della narrazione si impone la figura della nonna, una donna autorevole e complessa che incarna il significato stesso del titolo. Una presenza forte, nata dalle privazioni e dalla necessità, capace di proteggere ma anche di imporre una disciplina severa. Buscaglia sottolinea inoltre la qualità della scrittura di Mary Caridi, capace di coniugare un linguaggio essenziale con una narrazione corale popolata da personaggi intensi e memorabili.

Particolare attenzione è dedicata anche alla protagonista Marilina, il cui silenzio rappresenta una forma di difesa e di resistenza interiore, in un percorso di crescita che affronta i temi della memoria, dell’identità e dell’eredità familiare.

L’appuntamento di domani sarà l’occasione per incontrare l’autrice e approfondire un’opera che sta suscitando interesse per la sua capacità di intrecciare memoria personale e storia collettiva, nell’ambito del programma di Albenga d’Autore 2026. Al termine della presentazione è previsto un firmacopie, durante il quale i lettori potranno acquistare il volume e ricevere una dedica dall’autrice.