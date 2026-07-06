Orientamenti Summer: tutto esaurito anche a Cairo Montenotte (FOTO)

Sette tappe, sette sold out. Anche l'appuntamento di Orientamenti Summer a Cairo Montenotte ha fatto registrare il tutto esaurito, confermando la capacità del tour estivo promosso da Regione Liguria, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, di coinvolgere studenti e famiglie in tutto il territorio ligure, dai capoluoghi ai centri dell'entroterra. Orientamenti Summer accompagna ragazze, ragazzi e genitori nella scelta del percorso di studi successivo alla scuola secondaria di primo grado, offrendo occasioni di confronto e informazioni qualificate per affrontare con maggiore consapevolezza una decisione importante per il futuro.

"Orientamenti Summer si conferma un appuntamento fondamentale per accompagnare i ragazzi e le loro famiglie in una delle scelte più importanti del percorso di crescita, ovvero quella della scuola superiore - dichiara il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Formazione Simona Ferro - Anche quest'anno portiamo questo servizio gratuito in tutta la Liguria, con nove tappe che hanno raggiunto non solo i principali centri urbani, ma anche le aree interne come oggi a Cairo Montenotte, perché crediamo che ogni giovane debba avere le stesse opportunità di orientamento, indipendentemente da dove vive. L'entusiasmo con cui sono state accolte tutte le prime tappe di quest'anno confermano il valore di questa iniziativa. Ringrazio tutto il team di Orientamenti, gli esperti che accompagneranno gli incontri e le famiglie che scelgono di condividere questo percorso con i propri figli: è grazie a questo lavoro di squadra che Orientamenti è diventato un punto di riferimento per migliaia di giovani liguri".

“Sette sold out consecutivi confermano che investire nell'orientamento significa rispondere a un bisogno reale delle famiglie liguri – dichiara l'assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola – Grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo stiamo portando un servizio di qualità su tutto il territorio regionale, raggiungendo anche i comuni dell'entroterra e offrendo ai giovani strumenti concreti per costruire il proprio percorso formativo. Vogliamo continuare a investire in iniziative capaci di creare opportunità e di accompagnare le nuove generazioni nelle scelte che ne determineranno il futuro.”

Il tour di Orientamenti Summer si avvia verso la conclusione con gli ultimi due appuntamenti in programma: mercoledì 8 luglio a Chiavari e mercoledì 15 luglio a Dolceacqua.

La partecipazione agli eventi è gratuita, previa iscrizione sul portale orientamenti.regione.liguria.it