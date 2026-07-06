Savona, il mandolino parla al mondo: torna il Festival Internazionale tra musica, cinema e culture

Savona si prepara ad accogliere una nuova edizione del Festival Internazionale Mandolinistico, un percorso musicale che, tra luglio e ottobre, porterà in città artisti provenienti da Italia, Brasile, Tunisia, Repubblica Ceca e Stati Uniti. Il programma propone sei concerti, una proiezione cinematografica e il nuovo evento “Il Borgo che Suona”, creando un dialogo tra mandolino, cinema, jazz, musica contemporanea, tradizioni popolari e spirito di comunità, attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi della città.

Anche per questa edizione, la direzione artistica è affidata al sottoscritto e a Rosario Moreno.

Il Festival prenderà il via nella splendida cornice del Piazzale del Maschio della Fortezza del Priamar con due appuntamenti di particolare prestigio.

Il primo, in programma domenica 12 luglio alle ore 21.00, è realizzato in collaborazione con Nuovofilmstudio e sarà dedicato all’incontro tra musica e cinema. Il Mauro Squillante Trio presenterà The Dark Side of the Mandolin, un originale omaggio ai Pink Floyd, cui seguirà la proiezione del celebre film The Wall di Alan Parker. L’ingresso è di 12 euro, con prevendita disponibile online.

Il secondo appuntamento si terrà lunedì 20 luglio alle ore 21.30 e vedrà protagonista il pluripremiato mandolinista brasiliano Hamilton de Holanda, noto al pubblico italiano anche per la collaborazione con Stefano Bollani. Accompagnato da Salomão Soares e Thiago “Big” Rabello, offrirà un concerto di altissimo livello artistico. L’evento è realizzato con il prestigioso supporto di Corsica Ferries. Ingresso 22 euro con prevendita online.

Nel mese di agosto il Festival si trasferirà nella suggestiva Piazza del Santuario di Nostra Signora di Misericordia, dove sono in programma due iniziative di grande valore culturale.

Domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17.30, si svolgerà il nuovo evento “Il Borgo che Suona”, realizzato con il contributo delle Opere Sociali Nostra Signora di Misericordia di Savona. Una giornata dedicata alla musica, alla comunità, alla solidarietà e alla liuteria, che culminerà alle ore 21.00 con il concerto finale. Protagonisti saranno alcuni tra i più promettenti giovani mandolinisti italiani: Federico Maddaluno, Matteo Ingravalle, Mattia Albisetti e Francesco Russo, accompagnato alla chitarra da Mattia Vestuto. L’ingresso sarà gratuito.

Il giorno successivo, lunedì 3 agosto alle ore 21.00, il pubblico potrà assistere a un doppio concerto che testimonia la vocazione internazionale del Festival. Si esibiranno la musicista tunisina Farah Fersi, con un raffinato recital per kanun solo, e il Radim Zenkl Trio dalla Repubblica Ceca. L’evento, a ingresso gratuito, si inserisce nel dialogo culturale promosso dal Festival Internazionale Mandolinistico nell’ambito del gemellaggio con il festival Notte di a Mandulina di Corte, in Corsica.

A chiudere questa edizione sarà un appuntamento davvero speciale. Martedì 6 ottobre alle ore 21.00, nella Chiesa di Sant’Andrea in Piazza dei Consoli, si esibirà la storica Milwaukee Mandolin Orchestra (USA), prestigiosa formazione ultracentenaria diretta dal Mº René Izquierdo. Un’occasione unica per ascoltare una delle orchestre mandolinistiche più longeve e rappresentative al mondo. Anche questo concerto sarà a ingresso gratuito.