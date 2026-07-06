Loano, dopo il crollo di una palma la minoranza attacca: "La prevenzione non può essere sempre sostituita dall'emergenza"

Dopo il crollo di una palma avvenuto nei giorni scorsi durante la violenta ondata di maltempo, l'amministrazione comunale di Loano ha annunciato che nei prossimi giorni procederà con l'abbattimento delle palme classificate nelle categorie di rischio D e CD, ovvero gli esemplari che, secondo le perizie tecniche, presentano condizioni di instabilità tali da rendere necessario un intervento a tutela della pubblica incolumità.

Sulla decisione è intervenuto il gruppo consiliare di minoranza Nuova Grande Loano, che punta il dito contro la gestione della vicenda da parte dell'amministrazione.

"Prima si fanno le perizie sulle palme - si legge in un post sulla pagina Facebook del gruppo consiliare - Poi si scopre che non c’è un rischio immediato di crollo, ma che servono interventi di manutenzione. Poi non si fa nulla. Poi arriva una tempesta di vento e una palma crolla. Poi, improvvisamente, si decide di abbatterle tutte. Poi ci viene spiegato che non ci sono risorse e che, forse, in futuro si procederà con nuove piantumazioni".

"Sia chiaro - aggiungono da Nuova Grande Loano - non siamo e non saremo mai contro la sicurezza dei cittadini. La sicurezza viene prima di tutto. Ma ancora una volta siamo di fronte all’ammissione che non si riesce a fare prevenzione, che si interviene solo quando il problema è già esploso, quando ormai il danno è fatto. Nel frattempo la passeggiata è lì: spoglia, vuota, senza identità. Una delle immagini più belle della nostra città trasformata in una strada qualunque... La prevenzione non può essere sempre sostituita dall’emergenza".