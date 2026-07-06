Sibiu Tour, il ciclista genovese Lorenzo Finn fa il bis: seconda vittoria tra i professionisti

Giro Next Gen, sesto posto ai campionati italiani a cronometro e doppia vittoria tra i professionisti in una corsa a tappe inserita nel calendario UCI.

Due settimane da sogno per il ciclista genovese Lorenzo Mark Finn che ieri si è aggiudicato in Romania ieri la seconda tappa del Sibiu Cycling Tour e oggi la terza.

Il 19enne della Red Bull Bora-Hansgrohe, campione del mondo under23, dopo aver vinto il Giro d'Italia destinato ai giovani, ieri nella Sibiu-Paltinis Arena ha sbaragliato tutta la concorrenza in salita e ha conquistato per la prima volta una corsa tra i pro. Facendo il bis nella Sibiu-Balea Lac sempre in una tappa dedicata agli scalatori, arrivando davanti al 38enne Wout Poels distaccandolo di 13 secondi.

Finn si è inoltre imbattuto sulla strada non solo con dei ciclisti ma anche con un orso. L'animale gli ha infatti ha attraversato la carreggiata in un tratto immerso nei boschi della Romania centrale, fortunatamente senza nessuna conseguenza per nessun corridore.

L’episodio si è verificato in un tratto immerso nei boschi della Romania centrale, una zona in cui la presenza di fauna selvatica non è rara. L’animale ha attraversato rapidamente la strada senza entrare in contatto con i corridori, ma la situazione ha inevitabilmente attirato l’attenzione

Attualmente è primo anche nella classifica generale a 55 secondi dal secondo posto di Byron Munton. Domani si correrà l'ultima tappa.

In passato la competizione in terra rumena era stata vinta dal compianto Davide Rebellin, Egan Bernal, Giovanni Aleotti (per due anni consecutivi) e Florian Lipowitz, gli ultimi due suoi compagni alla Red Bull.