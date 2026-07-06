Musica Aurea, prosegue la rassegna con un omaggio alla tradizione francescana

“Musica aurea”, la serie di concerti di musica sacra organizzata dal Centro Studi Jacopo da Varagine e sotto la direzione artistica di Antonio Delfino, è entrata nel pieno della sua programmazione. Giunta quest’anno alla 2a edizione, dopo i sette appuntamenti della 1a edizione (da ottobre 2024 a gennaio 2026), la rassegna è partita l’11 aprile 2026 con l’acclamato duo Rocco Russomanno & Claudio Cardani (controtenore e organo).

Grandi emozioni ha suscitato il concerto svolto di sabato 20 giugno nella suggestiva cornice dell’oratorio di N.S. Assunta. Erano di scena sette ‘quadri’ tratti da La Divina Commedia, una silloge di “Illustrazioni drammatico-musicali” (così il sottotitolo) che il compositore genovese Cesare San Fiorenzo (1834-1909) ha pubblicato nel 1865 (Milano, Ricordi) in occasione dell’VI centenario della nascita del poeta, eseguite a quattro mani da Elena Buttiero e Anita Frumento, con la voce recitante di Jacopo Marchisio.