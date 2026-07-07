"Alassio Città degli Artisti": l'arte contemporanea protagonista alla Galleria Berrino

Con la mostra in programma dall'11 luglio presso la storica Galleria Berrino prende avvio Alassio Città degli Artisti, progetto culturale promosso dall'Associazione Archivio Mario Berrino, ideato e realizzato dall'Associazione Città degli Artisti.

L'iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Alassio e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, prende vita negli spazi della Galleria Berrino di via Cavour.

La mostra di luglio inaugura un programma espositivo articolato in tre mostre, che si susseguiranno tra luglio e settembre negli spazi della Galleria Berrino. Tre capitoli affidati a curatori differenti, accomunati dalla volontà di creare un dialogo tra arte contemporanea, territorio e memoria storica, restituendo alla galleria la sua originaria vocazione di luogo di incontro, confronto e crescita culturale.

Il progetto nasce con l'obiettivo di riattivare lo spirito che Mario Berrino aveva saputo creare: uno spazio profondamente connesso al territorio e al suo tempo, capace di mettere in relazione artisti, cittadini e visitatori attraverso l'arte.

Per tutta la durata del progetto, cinque artisti internazionali — il duo Fiedler O Mastrangelo, Alessandra Risi Castoldi, Pierfilippo Gatti, Saverio Bonelli ed Ettore Marinelli — saranno ospiti della Galleria Berrino, restituendo agli spazi quello spirito di dialogo e condivisione che li caratterizzò negli anni di Mario Berrino. La loro permanenza ad Alassio sarà occasione di incontro con il territorio, favorendo relazioni, scambi e nuove connessioni con la comunità.

La prima delle tre mostre, curata da Nicola Bigliardi, sarà aperta al pubblico da sabato 11 luglio a lunedì 10 agosto. L'ingresso è libero, con orario di apertura tutti i giorni dalle 17.00 alle 24.00, escluso il martedì, giorno di chiusura.

Come scriveva Carlo Levi: «Il futuro ha un cuore antico».

È forse questa la sintesi più autentica di Alassio Città degli Artisti: raccogliere una storia e rimetterla in movimento, perché continui a parlare al presente. Un'eredità, infatti, non si custodisce conservandola immobile nel tempo, ma lasciando che continui a generare incontri, idee e nuove visioni.

Informazioni sulla prima mostra

- Sede: Galleria Berrino – Via Cavour 10, Alassio (SV)

- Mostra aperta al pubblico: da sabato 11 luglio a lunedì 10 agosto

- Giorni di apertura: tutti i giorni, escluso il martedì (giorno di chiusura)

- Orari: dalle 17.00 alle 24.00

- Ingresso: libero

- Curatore: Nicola Bigliardi

- Artisti: Fiedler O Mastrangelo, Alessandra Risi Castoldi, Pierfilippo Gatti, Saverio Bonelli ed Ettore Marinelli.