Pietra Ligure celebra il Miracolo di San Nicolò: processione e fuochi d'artificio sul mare

“Come da tradizione, intorno alle ore 23:00, lo spettacolo piromusicale offerto dal Comune, con i fuochi d’artificio lanciati dal molo Marinai d’Italia, concluderanno i festeggiamenti per questa ricorrenza religiosa così radicata nel cuore di tutti i pietresi. Sarà il coronamento di una giornata di grande festa, caratterizzata anche dalla Fiera del Miracolo con le sue bancarelle colorate – commentano il Sindaco Luigi De Vincenzi e l’Assessore alla cultura Daniele Rembado insieme all’Amministrazione comunale - Le celebrazioni in onore del nostro Santo Patrono che, allora come oggi, protegge la nostra città, culmineranno nella solenne Processione che, al termine della Santa Messa Pontificale celebrata alle ore 20:00 nella Basilica di San Nicolò, sfilerà, accompagnata dalla Filarmonica “Guido Moretti 1518”, dalle Confraternite provenienti da tutta la Liguria e dalle Autorità ecclesiastiche e civili, per le vie del centro storico e del lungomare dove, in prossimità della “spiaggia delle barche”, ci sarà la tradizionale benedizione del mare. La processione terminerà di nuovo in piazza San Nicolò con la lettura della preghiera di affidamento della città a San Nicolò e, a seguire, dal Molo Marinai d’Italia, il grande show dei “Fuochi di San Nicolò. Come da tradizione, la Confraternita di Santa Caterina accoglierà le confraternite ospiti, facendo gli “onori di casa” in quella che è una delle processioni storiche più suggestive e partecipate di tutta la Liguria”, concludono il Sindaco e l’Assessore.