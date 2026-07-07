Argentina, Messi guida rimonta con Egitto e... scoppia a piangere

(Adnkronos) -

Lionel Messi piange ai Mondiali 2026. Oggi, martedì 7 luglio, l'Argentina ha battuto l'Egitto per 3-2 al termine di una partita folle, con l'Albiceleste che è riuscita a completare una rimonta da sogno recuperando da 0-2 nel finale. A guidare la rimonta, ovviamente, è stato proprio Messi, che ha riscattato un primo tempo nero culminato nel rigore sbagliato al 21'.

Prima Messi ha sfornato l'assist per il gol di Romero che ha riaperto la partita, poi ha segnato il gol del momentaneo 2-2 all'83'. A fine partita, dopo la rete decisiva di Enzo Fernandez in pieno recupero, Messi ha sfogato tutta la sua tensione scoppiando a piangere al centro del campo, prima di ricevere l'abbraccio di tutti i suoi compagni di squadra e iniziare la festa.

L'Argentina, grazie al suo capitano, torna così ai quarti di finale del Mondiale, dopo il trionfo in Qatar del 2022. Il pianto di Messi è andato avanti per diversi minuti oltre il fischio finale, con Scaloni che è entrato in campo per abbracciare, e ringraziare, l'ex attaccante del Barcellona.