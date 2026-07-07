Imprese: Riehl (Penny Italia), 'Sud Italia è nostra priorità negli investimenti'

Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag

(Adnkronos) - "Il nuovo negozio porta a 32 i punti vendita Penny Italia in Sicilia, 8 dei quali in provincia di Catania. Il Sud Italia, e in particolare la Sicilia, è la nostra priorità assoluta quando pensiamo ad ulteriori investimenti, anche prioritari. Qui vediamo un grande potenziale. L'impegno del nostro team, che ha permesso di costruire una collaborazione regionale davvero stretta con i nostri fornitori, con la comunità locale e con le autorità, ci rende orgogliosi". Così Arnd Riehl, amministratore delegato Penny Italia, intervenendo oggi a San Giovanni La Punta, in Sicilia, all'inaugurazione del nuovo punto vendita in Viale Cristoforo Colombo angolo Via Morgioni.