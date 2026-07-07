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| 07 luglio 2026, 21:18

Mondiali, oggi Svizzera-Colombia - Diretta

Mondiali, oggi Svizzera-Colombia - Diretta

(Adnkronos) -

Colombia e Svizzera chiudono il programma degli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Oggi, martedì 7 luglio, la nazionale sudamericana guidata in panchina dal ct Carlos Queiroz affronta la selezione elvetica del ct Murat Yakin - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. II match si disputerà al Bc Place di Vancouver. Ai secidesimi i 'cafeteros' hanno superato il Ghana per 1-0, mentre i rossocrociati hanno superato 2-0 l'Algeria. 

 

La vincente del match troverà ai quarti del torneo una tra Argentina ed Egitto. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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