Spotorno, il Comune corre ai ripari contro la presenza di topi in paese: nuova ordinanza per rafforzare la derattizzazione

Dopo numerose segnalazioni pervenute negli ultimi giorni agli uffici comunali competenti, a Spotorno la lotta alla presenza anche nel centro urbano di ratti punta ora a coinvolgere direttamente proprietari, condomini e attività economiche.

Nelle scorse ore il sindaco Fiorini ha infatti firmato un'ordinanza che introduce una serie di obblighi rivolti ai cittadini, privati e non solo, puntando così a intervenire sia sulle aree pubbliche che su quelle private. L'obbiettivo è infatti comune: evitare il proliferare dei roditori, non certo un bel biglietto da visita qualora essi facciano capolino nei carruggi del centro, sulla passeggiata o comunque in diverse zone abitate della località costiera, garantendo quindi al contempo maggiori condizioni di igiene urbana.

Igiene alla quale l'Amministrazione Fiorini ricorda, nelle premesse dell'ordinanza, di aver già pensato in passato avendo in essere un programma di interventi di igiene ambientale e derattizzazione sulle aree pubbliche di propria competenza, attraverso una ditta specializzata alla quale sono affidati interventi che prevedono controlli periodici, attività programmate mensilmente e sopralluoghi “a chiamata”, oltre alla presenza sul territorio di apposite postazioni con esche ratticide, sottoposte a verifiche e ricariche con cadenza regolare.

L'efficacia delle azioni condotte dall'ente pubblico dipende comunque anche dalla collaborazione dei privati, chiamati così a mettere in campo misure analoghe all'interno delle proprie aree di pertinenza.

Tra le disposizioni vi è quindi il divieto di somministrare alimenti sul suolo pubblico a volatili e animali (domestici, randagi o selvatici) per evitare che la presenza di cibo abbandonato favorisca il sopraggiungere dei roditori.

L'ordinanza stabilisce quindi che proprietari, gestori e titolari di immobili e aree private provvedano entro il 31 agosto e con continuità nel corso dell'anno a interventi di prevenzione contro la proliferazione dei ratti, attraverso pulizia e riordino di terreni, spazi esterni, cantine, magazzini, soffitte e depositi, con una particolare attenzione anche a pollai, canili e gattili, con la corretta conservazione dei mangimi in contenitori chiusi. L'eventuale presenza di topi dovrà essere monitarata e, quando necessario, andranno effettuati interventi di derattizzazione a proprie spese nelle aree possibilmente soggette alla presenza dei roditori.

Un capitolo specifico riguarda le attività economiche del settore alimentare, già soggette agli obblighi previsti dalla normativa igienico-sanitaria: a loro viene richiesto un ulteriore monitoraggio dei locali e delle pertinenze, con l'eventuale intensificazione dei cicli di derattizzazione già programmati.

Il testo prevede inoltre che proprietari e conduttori di terreni, aree scoperte e piani terra degli edifici provvedano ad almeno due interventi di derattizzazione all'anno, utilizzando prodotti autorizzati e adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare rischi per persone, animali domestici e altre specie. In questa fattispecie rientra la precisazione del divieto di utilizzare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche.